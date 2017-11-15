В Казани суд не стал арестовывать юриста «Еврогрупп»: ущерб по его делам - 200 млн рублей

Сегодня, 16 ноября, Советский районный суд Казани не стал арестовывать юриста компании «Еврогрупп» Альберта Хайруллина, который был задержан в Челнах 14 ноября.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия и отпустил Хайруллина из зала суда. В ходе заседания он заявил, что не признает свою вину и является лишь простым клерком.

- Я являюсь простым клерком, простым юристом. Поставил подпись только из-за того, что в Росреестре отказывают, если один и тот же человек подписал. Директор предоставил право подписи, - сказал он, передает «Бизнес Онлайн».

Напомним, по версии следствия, юрист компании «Еврогрупп» Альберт Халиуллин и родственник экс-мэра Челнов Василя Шайхразиева Айрат Марданшин, под покровительством неустановленных высокопоставленных чиновников и руководителей правоохранительных органов Набережных Челнов, а также на тот момент занимавшего должность руководителя исполкома Тукаевского района Расима Асылгараева, совершили хищение участка Елабужского лесничества площадью более 33,9 тыс. кв. м., относящегося к лесному фонду РФ в Боровецком лесу Тукаевского района, что повлекло отчуждение имущества Российской Федерации стоимостью не менее 75 млн рублей.