В Татарстане компанию оштрафовали за добычу щебня на сельхозземлях

В Альметьевске наказали строительную компанию, добывавшую щебень на сельскохозяйственных землях, ее оштрафовали на 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РТ.

После проверки, которую провели инспекторы ведомства на участке "Соловьевский", было возбуждено дело по статье "Пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами".

Компанию оштрафовали, она выплатила деньги, также от нее требуется исполнить предписание по устранению причин и условий, повлекших нарушение.