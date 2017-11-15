В Казани задержали банду вымогателей с кличками «Сафа», «Гитлер младший» и «Орхан»

Полиция Казани с поличным задержала трех местных жителей, которые вымогали деньги у владельца одной из букмекерских контор города, сообщает пресс-служба МВД РТ.

Как пишет «Бизнес Онлайн», все задержанные неоднократно привлекались к уголовной ответственности — 31-летний участник группировки по кличке «Гитлер младший» (сын убитого лидера ОПГ в Москве), судимый за побои, 27-летний «Сафа», судимый за кражу и 22-летний «Орхан», судимый за грабеж.

Так, в ходе следствия было установлено, что с июня по август текущего года задержанные под угрозой физической расправы неоднократно требовали с владельца букмекерской конторы ежемесячно выплачивать им по 50 тыс рублей.

- Злоумышленники объяснили свой поступок тем, что бизнес осуществляется на подконтрольной их группировке территории. Для подтверждения серьезности своих намерений они неоднократно демонстративно осуществляли порчу имущества фирмы, - сообщили в МВД.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Вымогательство» и «Хулиганство».

Также отмечается, что обвиняемые могут быть причастны к совершению еще ряда преступлений.

Сотрудники ГСУ МВД по РТ обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий обвиняемых, с просьбой звонить по телефону: (8432) 291-26-45.