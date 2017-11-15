В Казани снизили налоги для компаний, которые будут строить дома для обманутых дольщиков

В Казани расширили список льгот по земельному налогу. Соответствующие изменения были внесены накануне в ходе сессии Казгордумы.

Так, начальник финансового управления Казани Ирек Мухаметшин сообщил, что льготы получат строительные компании, которые участвуют в программе поддержки обманутых дольщиков и вкладчиков.

- Предусматриваются льготы по земельному налогу в виде пониженной налоговой ставки в размере 0,001% от кадастровой стоимости земли, - отметил Мухаметшин.

Также вводится пониженная ставка земельного налога в размере 0,1% от кадастровой стоимости земли в отношении земельных участков, имеющих смежные границы с участками, занятыми гидротехническими сооружениями.

- Эта льгота вводится для стимулирования инвестиционной деятельности в области создания, строительства, модернизации, реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений, - добавил спикер.

Сообщается, что данные льготы предоставляются сроком на 5 лет - до 1 января 2022 года.