В Центробанке посоветовали не покупать новые 200-рублевые банкноты дороже номинала

Дальневосточное главное управление Центробанка призвало жителей России не покупать новые банкноты в 200 и 2000 рублей, на которых изображены символы Дальнего Востока и Севастополя, дороже номинала. Об этом сообщает ТАСС.

- Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей не являются памятными банкнотами, их тираж не ограничен. Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей будут вводиться в обращение на территории нашей страны постепенно, по мере адаптации кассового и банковского оборудования. Банк России обращает внимание, что никакой надобности приобретать эти банкноты по цене выше номинала нет, - отметили в ЦБ.

Напомним, ранее в Казани новые 200-рублевые банкноты с изображением символов Севастополя начали продавать за 300 рублей.

Новые банкноты в 200 и 2000 рублей представили в начале октября, это первое с 2006 года обновление номинального ряда банкнот. Их массовый ввод начнется в декабре, когда закончат настраивать кассовое оборудование и банкоматы.

На лицевой стороне банкноты 200 рублей — памятник затопленным кораблям в Севастополе, на обороте — Херсонес Таврический. На банкноте 2000 с лицевой стороны изображен мост на остров Русский во Владивостоке, на обороте — космодром Восточный в Амурской области. При этом на новых банкнотах будет изображен герб России, а не символ Банка России.