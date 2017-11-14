В России вступил в силу запрет на «легкие» сигареты

В России 15 ноября вступил в силу новый регламент Таможенного союза по табачной продукции, согласно которому сигареты можно будет выпускать только с устрашающими изображениями, на пачках сигарет будет запрещено писать словосочетания «с низким содержанием смол», «легкие», «мягкие» и тому подобное, сообщают «Известия».

Устрашающие картинки на пачках сигарет теперь будут нанесены с обеих сторон, а не только на обратной стороне, как сейчас. На пачках будут изображения органов человека, пораженных курением. Размер картинок будет составлять не менее 50% от площади пачки.

Также под запрет попадает нанесение на пачки изображений еды для стимулирования продаж, например, ягод или фруктов.