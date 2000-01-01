Говорят, после шести вечера есть вредно, но после девяти — самое то. В стрит-кафе «Коржик» каждый день с 21:00 до 22:00 на супы, салаты и вторые блюда — скидка 70%. К примеру, рыбная похлебка с овощами, курица гриль, рис и овощи на пару будут стоить 81₽ вместо 270! Салат с опятами — 15 ₽, винегрет — 13,5₽, панакота с облепихой 37,5₽, тирамису — 40₽. При таком раскладе вы, скорее всего, станете меньше корить себя за поздние ужины и чаще гулять в центре после работы. Помимо вечерних скидок в кафе действуют еще шесть постоянных акций: минус 10% за отзыв в соцсетях, третий бокал пива в подарок, бесплатный коржик для студентов или за селфи в кафе, суп в подарок при покупке салата и второго блюда и акция 3+1 на выпечку по будням.



Где: кафе «Коржик», ул. Баумана, 58А

Когда: ежедневно с 7:30 до 22:00.

Сколько: уточнять на месте

