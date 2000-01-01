Если вам внезапно (как это обычно и бывает) захотелось вина, можно пойти в магазин и купить бутылку. Но что если этим вечером вы одна, и бутылки вам вроде бы много? Или просто хочется попробовать всякого-разного, тогда советуем идти на дегустацию в в гриль-бар «Мясо». Здесь вы не только бесплатно попробуете разные сорта благородного напитка, но и подтянете знания. Сомелье расскажет историю происхождения вин и порекомендует подходящее гастрономическое сочетание. Кстати, в этот вечер на дегустационные вина будет специальная цена, которая значительно ниже, чем в меню
Где: гриль-бар «Мясо»
КРК «Пирамида», ул. Московская, 3
Когда: 15 ноября в 19:00
Сколько: бесплатно