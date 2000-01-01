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Светлана Михайлова
«На столе»: бесплатное вино, ужин со скидкой 70% и десерты за полцены
Акции, скидки и специальные предложения городских кафе и ресторанов с 15 по 25 ноября
Новости для фанатов еды в нашей новой рубрике «На столе». Тратить деньги, безусловно, приятно, но куда приятнее получать что-то бесплатно или с хорошей скидкой. Мы будем рассказывать о том, где есть и развлекаться в Казани и при этом не сильно тратиться.
СОБЫТИЯ
Бесплатное вино
в гриль-баре «Мясо»
Если вам внезапно (как это обычно и бывает) захотелось вина, можно пойти в магазин и купить бутылку. Но что если этим вечером вы одна, и бутылки вам вроде бы много? Или просто хочется попробовать всякого-разного, тогда советуем идти на дегустацию в в гриль-бар «Мясо». Здесь вы не только бесплатно попробуете разные сорта благородного напитка, но и подтянете знания. Сомелье расскажет историю происхождения вин и порекомендует подходящее гастрономическое сочетание. Кстати, в этот вечер на дегустационные вина будет специальная цена, которая значительно ниже, чем в меню

Где: гриль-бар «Мясо»
КРК «Пирамида», ул. Московская, 3
Когда: 15 ноября в 19:00
Сколько: бесплатно
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Дегустация и бесплатное вино за отзыв в «Хлеб и Вино»
В «Хлеб и Вино» тоже наливают! 16 ноября здесь пройдет дегустация Wine not? Вас ждет 10 видов вин и приятная атмосфера. Стоимость билета 500₽ ( входит 3 бокала вина на ваш выбор и комплимент от заведения). Не забываем, что на дегустациях действуют спеццены на вина. Также напоминаем, что бокал красного или белого к обеду здесь наливают за 100 ₽ или вовсе бесплатно за оставленный отзыв на TripAdvisor.

Где: винный бар «Хлеб и Вино»
ул. Островского, 38
Когда: 16 ноября в 19:00
Сколько: 500₽
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Арт-дегустация в «Энотека S»
Для красного сухого нет плохой погоды, а если оно еще и бесплатное, то тем более. В «Энотека S» с нами согласны: каждому гостю 25 ноября, магазин-бар обещает бокал вина. В воскресенье 19 ноября приглашают в бар учиться писать картины и пить вино. Еще весь ноябрь во всех барах-магазинах сети 20% скидка на вина Италии. В общем, нет повода не выпить красненького.

Где: магазин- бар «Энотека S», ул. Малая Красная, 6; Профсоюзная, 4;
Ульянова-Ленина,67/2.
Когда: 19 ноября с 15.00 до 17.00
Сколько: 2000₽


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НОВИНКИ И АКЦИИ
Пицца за 270 рублей в Gastrobar 8
В Sky 8 terrace неплохой вид на город, советуем насладиться им пока заведение не закрылось на зимовку. Наведайтесь туда в среду или понедельник: во-первых, посетителей в кафе не так много, как в пятницу, во-вторых, в эти дни действуют отличные акции. Каждую среду — 2 коктейля по цене одного, в а по понедельникам — 30% скидка на пиццу. В день акции пицца весом 450 грамм с куриной грудкой, ростбифоми беконом с соусом барбекю и сыром моцарелла обойдется всего в 364₽ вместо 520.

Где: Gastrobar 8, ул. Пушкина, 8
Когда: пн-ср с 8:00 до 00:00,
Сколько: от 274₽
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Кофе за полцены в Skuratov
Брю-бар омской сети Skuratov, который открылся в Казани в начале месяца пробует покорить жителей города новыми способами заваривания кофе без использования кофемашины. С помощью таких способов бариста «достает» и развивает природные характеристики кофе − сладость, плотность, аромат и кислотность. К ним можно отнести: Башню Киото, Аэропресс, V60 и другие необычные техники. Знакомиться с новыми напитками советуем по вторникам, весь день в кофейне готовят альтернативу за полцены. Что пробовать: Харио V60, башня Киото, аэропресс, сифон − все по 85₽ вместо 170; нитро-кофе и эйр-латте за 125₽ вместо 250.

Где: Skuratov Coffee, ул. Баумана, 9
Когда: каждый вторник с 6:55 до 23:05.
Сколько: от 85₽
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Ужин со скидкой 70% и десерты
за полцены в «Коржике»
Говорят, после шести вечера есть вредно, но после девяти — самое то. В стрит-кафе «Коржик» каждый день с 21:00 до 22:00 на супы, салаты и вторые блюда — скидка 70%. К примеру, рыбная похлебка с овощами, курица гриль, рис и овощи на пару будут стоить 81₽ вместо 270! Салат с опятами — 15 ₽, винегрет — 13,5₽, панакота с облепихой 37,5₽, тирамису — 40₽. При таком раскладе вы, скорее всего, станете меньше корить себя за поздние ужины и чаще гулять в центре после работы. Помимо вечерних скидок в кафе действуют еще шесть постоянных акций: минус 10% за отзыв в соцсетях, третий бокал пива в подарок, бесплатный коржик для студентов или за селфи в кафе, суп в подарок при покупке салата и второго блюда и акция 3+1 на выпечку по будням.

Где: кафе «Коржик», ул. Баумана, 58А
Когда: ежедневно с 7:30 до 22:00.
Сколько: уточнять на месте
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Бесплатный кофе в кофейне «Жаворонок»
Расставаться с мягкой кроватью по утрам катастрофически сложно, но мы придумали для вас железобетонную мотивацию. Первому посетителю кофейни «Жаворонок» любой кофе нальют бесплатно. В итоге экономите минимум 200 рублей и на работу не опаздываете — ну разве не чудесное начало дня!

Где: кофейня «Жаворонок»,
ул. Профессора Нужина, 7
Когда: по будням с 7:30 до 22:00
Сколько: бесплатно
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ОТКРЫТИЯ
«Старый рояль» переехал и превратился в «Винный склад №1»
Джаз-кафе «Старый рояль» на Ямашева переехал на Петербургскую, 50. Помимо адреса, заведение поменяло и название — на «Винный склад номер один». Пока в новом кафе оплата только наличными и нет алкоголя, но можно принести с собой бутылочку красного.
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