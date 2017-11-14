Мухаметшин о татарском: «Публикация в РБК — один из примеров политизирования вопроса»

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин прокомментировал информацию, которая появилась сегодня в СМИ по поводу позиции Кремля.

- В Татарстане выполняются поручения президента РФ Владимира Путина. Публикация в РБК – один из примеров политизирования вопроса, искажения самой сути постановки вопроса президентом страны и позиции Татарстана, - подчеркнул Мухаметшин. - Русский язык в республике изучается в полном объеме.

По словам спикера Госсовета РТ, национальный язык изучается на добровольной основе.

- Представить, что республика хочет ввести два часа в неделю татарского дополнительно, по меньшей мере, некорректно. Речь идет о существующей норме, подтвержденной и федеральным, и республиканским законодательством, по изучению в предметной области государственного языка республик, а это и есть татарский язык, - объяснил он, передает "Татар-информ".

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