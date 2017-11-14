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Мухаметшин о татарском: «Публикация в РБК — один из примеров политизирования вопроса»

Мухаметшин о татарском: «Публикация в РБК — один из примеров политизирования вопроса»
16+
Фото: ProKazan.ru

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин прокомментировал информацию, которая появилась сегодня в СМИ по поводу позиции Кремля.

- В Татарстане выполняются поручения президента РФ Владимира Путина. Публикация в РБК – один из примеров политизирования вопроса, искажения самой сути постановки вопроса президентом страны и позиции Татарстана, - подчеркнул Мухаметшин. - Русский язык в республике изучается в полном объеме.

По словам спикера Госсовета РТ, национальный язык изучается на добровольной основе.

- Представить, что республика хочет ввести два часа в неделю татарского дополнительно, по меньшей мере, некорректно. Речь идет о существующей норме, подтвержденной и федеральным, и республиканским законодательством, по изучению в предметной области государственного языка республик, а это и есть татарский язык, - объяснил он, передает "Татар-информ". 

Все новости по теме можно прочитать по ссылке.

Люция Кашапова, 15.11.2017, 14:56
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

Горожанин15 ноября 2017, 15:01
Муха, не надоело еще?
Лучший комментарий
1
13
Согласны с автором?
Горожанин15 ноября 2017, 15:06
Уходи, уходи на пенсию!
1
7
Согласны с автором?
Горожанин15 ноября 2017, 15:09
Все перевернул
0
4
Согласны с автором?
Горожанин15 ноября 2017, 15:09
До этого тоже говорили, а оказалось все наврали, теперь нет вам веры...как и всегда прочем...
0
4
Согласны с автором?
Горожанин15 ноября 2017, 15:11
У татарстана НЕТ НЕТ государства..как ты не поймешь МУХА....проснись...РУсский язык и Русская нация...все кто говорят на русском и к таковым себя относят...
0
5
Согласны с автором?
Горожанин15 ноября 2017, 15:11
По словам спикера Госсовета РТ, национальный язык изучается на добровольной основе. !!!
0
4
Согласны с автором?
Горожанин15 ноября 2017, 15:12
Как врет и выкручивается тут же...
0
4
Согласны с автором?
не горожанин15 ноября 2017, 15:14
в середине 80-х у части молодежи была популярна композиция группы "Форум" - "Флюгер.... Флюгер,флюгер..., а я флюгер, флюгер...."
0
2
Согласны с автором?
Горожанин15 ноября 2017, 15:15
1991 - вот политизирование вопроса.
Когда кучка ущемленных людей одной нации внезапно всю республику по карманам распихала.
Вы там с какого года "на благо народа" трудитесь, гражданин?
0
3
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Горожанин15 ноября 2017, 15:15
уффф какие вы там сидите ушлые.... все переворачиваете, из всего выворачиваетесь >:>
0
1
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Горожанин15 ноября 2017, 15:16
В ответ на комментарий пользователя
Все перевернул
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Эти из породы и нашим, и вашим.
То коммунисты, то демократы, то за гкчп, то против.
А теперь они едорасы и национальная интеллигенция.
Хамелеоны от зависти плачут
0
1
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есть имя15 ноября 2017, 15:17
Он здоров,нет?!
0
0
Согласны с автором?
Горожанин15 ноября 2017, 15:17
На добровольной основе... А че, не врет же.
Уже три дня на добровольной
0
1
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