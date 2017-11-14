В Казани до конца года обещают расселить 78 аварийных домов

В Казани до конца текущего года планируют расселить 78 аварийных домов. Об этом сегодня в ходе сессии Казгордумы сообщил глава комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин.

Так, по словам Гиниятуллина, на январь 2009 года в Казани был признан аварийным 151 дом.

- 78 домов будут расселены, по 61 дому пока еще не принято окончательное решение, - сказал он.

Отметим, всего на реализацию данной программы выделено 1,96 млрд рублей, из которых 576 млн рублей — из республиканского бюджета.

Напомним, в 2012-2013 годах в республике было расселено 312 многоквартирных домов (71,6 тыс.кв. метров). Объем финансирования программы составил 1 млрд. 949 млн. рублей. Новое жилье получили более 5 тысяч татарстанцев. В 2015 году расселили 148,4 тыс квадратных метров, владельцами жилья стали 10 784 человека.