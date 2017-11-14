СМИ: к Новому году мандарины подешевеют на 20 процентов

К Новому году мандарины подешевеют на 20 процентов, а апельсины — на 15,5 процента, такие прогнозы сделал аналитический отдел Плодоовощного союза, об этом пишут «Известия».

Падение цен на цитрусовые связано с тем, что сбор урожая начинается в ноябре. С ноября по январь эти фрукты поставляют в Россию из-за рубежа. Кроме того, цены снижаются из-за того, что на фоне высокого спроса поставщики увеличивают закупки цитрусовых.

Как сообщил глава аналитического отдела Плодоовощного союза Кирилл Лашин, в октябре мандарины из Абхазии стоят 75 рублей за кг, а марокканские и турецкие — в районе 110 рублей за кг. Так, в декабре за 1 кг абхазских цитрусовых придется отдать около 60 рублей, а за 1 кг турецких и марокканских — 88 рублей.

Кроме того, аналитики прогнозируют снижение цен на апельсины. В конце прошлого месяца, по данным ЕМИСС, за килограмм апельсинов приходилось отдавать в среднем 106,56 рубля. По прогнозам аналитического отдела Плодоовощного союза, цены на эти фрукты снизятся на 15,5 процента до 90 рублей.

Ранее сообщалось, что в России к Новому году цены на шампанское и игристые вина вырастут на 10-15 процентов.