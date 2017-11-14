МВД Татарстана разыскивает строителя, который сбежал с более 53 млн рублей

С заявлением обратились жители Татарстана

МВД Татарстана разыскивает 30-летнего главу стройфирмы Марата Батыршина, которого подозревают в мошенничестве на сумму более 53,5 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

С заявлением обратились жители Татарстана, которые сообщили, что им был причинен ущерб.

Напомним, подозреваемый с октября 2016 года по апрель текущего года, являясь представителем строительной фирмы, получал деньги от потерпевших на приобретение стройматериалов для ремонта площадки одного из жилищных комплексов города. Мужчина обещал вернуть долги с процентами либо квартирами в строящемся доме. Однако получив деньги, он присваивал их себе и переставал выходить на связь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Мужчина объявлен в федеральный розыск.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщить в МВД по РТ по телефонам: (843) 291-26-45, 291-26-49.