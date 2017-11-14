Министр образования РФ не стала комментировать «языковой» вопрос в Татарстане

По словам министра, в ближайшее время будет организована специальная пресс-конференция по этому вопросу

Министр образования России Ольга Васильева не стала комментировать ситуацию с «языковым» вопросом, который сложился в Татарстане. Об этом она заявила сегодня в ходе пресс-конференции.

- Изначально конференция была посвящена приоритетным проектам. Я не буду отвечать. Но не потому, что не хочу. Я считаю, что все должны быть в равных условиях, - цитирует «Бизнес Онлайн» слова Васильевой.

По словам министра, в ближайшее время будет организована специальная пресс-конференция по этому вопросу.

- Вы все хотели спросить про татарский язык, правда? Я думаю, что в ближайшее время будет пресс-конференция, посвященная этому вопросу в том числе, - добавила она.

Напомним, ранее стало известно, что позиция Кремля по поводу изучения национальных языков, в том числе татарского, не изменится. Языки должны изучаться добровольно.

Отметим, что дискуссия по поводу добровольности изучения национальных языков началась с того, что президент РФ Владимир Путин заявил, что недопустимо принудительно заставлять человека изучать язык, который для него родным не является.

- Русский язык — это государственный язык, язык межнационального общения, и его ничем заменить нельзя. Языки народов нашей страны — это тоже неотъемлемая часть самобытной культуры народов России. Изучать эти языки — это добровольное право. Заставлять изучать человека язык, который родным для него не является недопустимо, как и снижать уровень преподавания русского языка. Обращаю на это внимание глав регионов, - сказал он.