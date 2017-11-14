В Казани обвиняемый из «Хизб ут-Тахрир» со сломанным позвоночником сбежал из-под ареста

В Казани обвиняемый по делу «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» 36-летний Марсель Гималиев со сломанным позвоночником сбежал из-под домашнего ареста, пишет «Реальное время».

Факт о побеге Гималиева стал известен 9 ноября на заседании Советского районного суда. Он проходит фигурантом дела по статье 205.5 УК РФ «Организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической». Ответственность за данное преступление — от 15 лет до пожизненного. Сейчас он находится в федеральном розыске.

Сообщается, что Гималиев был помещен под домашний арест 4 апреля. При этом электронный браслет для слежения на обвиняемого не надевали по медицинским показателям.

У него был компрессионный перелом позвоночника и переломы рук. Фигурант дела был лежачим, - говорится в сообщении.

Как полагает следствие, сбежать подсудимому по одной версии помогли родственники, по другой — друзья.

В настоящее время по данному факту проводится прокурорская проверка.

Справка



«Хизб ут-Тахрир»— международная панисламисткая политическая партия, основанная в 1953 году в Восточном Иерусалиме судьёй местного шариатского апелляционного суда Такиуддином ан-Набхани. В большинстве мусульманских государств деятельность организации официально запрещена и преследуется. Декларируемая цель организации — восстановление справедливого исламского образа жизни и исламского государства (халифата) и воплощения в нём исламской системы.