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В Казани обвиняемый из «Хизб ут-Тахрир» со сломанным позвоночником сбежал из-под ареста

В Казани обвиняемый из «Хизб ут-Тахрир» со сломанным позвоночником сбежал из-под ареста
16+
Фото: скриншот

В Казани обвиняемый по делу «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» 36-летний Марсель Гималиев со сломанным позвоночником сбежал из-под домашнего ареста, пишет «Реальное время».

Факт о побеге Гималиева стал известен 9 ноября на заседании Советского районного суда. Он проходит фигурантом дела по статье 205.5 УК РФ «Организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической». Ответственность за данное преступление — от 15 лет до пожизненного. Сейчас он находится в федеральном розыске.

Сообщается, что Гималиев был помещен под домашний арест 4 апреля. При этом электронный браслет для слежения на обвиняемого не надевали по медицинским показателям.

У него был компрессионный перелом позвоночника и переломы рук. Фигурант дела был лежачим, - говорится в сообщении.

Как полагает следствие, сбежать подсудимому по одной версии помогли родственники, по другой — друзья.

В настоящее время по данному факту проводится прокурорская проверка. 

Справка

«Хизб ут-Тахрир»— международная панисламисткая политическая партия, основанная в 1953 году в Восточном Иерусалиме судьёй местного шариатского апелляционного суда Такиуддином ан-Набхани. В большинстве мусульманских государств деятельность организации официально запрещена и преследуется. Декларируемая цель организации — восстановление справедливого исламского образа жизни и исламского государства (халифата) и воплощения в нём исламской системы.

 

Элина Валеева, 15.11.2017, 11:06
Тэги: Криминал
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Комментарии

Горожанин15 ноября 2017, 11:09
Молодец! Уважуха!
12
6
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Горожанин15 ноября 2017, 11:28
Быстро бежал наверное, со сломаным позвоночником-то..... 8-*
1
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Горожанин15 ноября 2017, 11:29
Чел в терроризме обвиняется и под домашним арестом)))) а что не в санатории то??? Да вы сами ему помогли
3
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Горожанин15 ноября 2017, 11:48
Обвиняемый в терроризме - под домашним арестом, а у честных граждан карты блокируют массово якобы за финансирование терроризма! Грустно и смешно! В нашей стране все поставлено с ног на голову.
1
8
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12815 ноября 2017, 11:54
В ответ на комментарий пользователя
Обвиняемый в терроризме - под домашним арестом, а у честных граждан карты блокируют массово якобы за финансирование терроризма! Грустно и смешно! В нашей стране все поставлено с ног на голову.
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Да, если после этого головы не полетят...
0
5
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Горожанин15 ноября 2017, 11:57
Режим лютует! Уже позвоночники ломают!
1
2
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Горожанин15 ноября 2017, 11:57
В ответ на комментарий пользователя
Быстро бежал наверное, со сломаным позвоночником-то..... 8-*
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ему пофиг - он фанатик-зомби
2
2
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Горожанин15 ноября 2017, 12:07
В ответ на комментарий пользователя
Режим лютует! Уже позвоночники ломают!
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Кто ему позвоночник сломал, опять менты-садисты???
0
1
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булдырдыкам15 ноября 2017, 12:12
единоверцам-Зеленый свет !
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житель15 ноября 2017, 12:12
Сафаров красавец
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