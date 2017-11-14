Собчак записала предвыборный ролик про полицию и про «пыточный скандал» в Нижнекамске

Кандидат в президенты выступает против пыток и нераскрытых преступлений

Кандидат в президенты Ксения Собчак записала предвыборный ролик, в котором она выступает против пыток, нераскрытых преступлений, неконтролируемых трат, безответственных руководителей, произвола и воровства, и настаивает, что за ситуацию, которая сложилась в органах внутренних дел, полную потерю доверия к полиции, отвечает лично министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Так, Собчак начало свое видеообращение с «пыточного скандала», который произошел в Нижнекамске.

- На прошлый неделе был День полиции, и в тот же день стало известно об истории Ильназа Пиркина, который покончил с собой после пыток в полиции, подписав признание в 47 преступлениях, ни одно из которых он не совершал. Вдумайтесь только в это, - сказала Собчак.

Также Собчак отмечает, что трагедия произошла именно в Татарстане, где пять лет назад был «Дальний» с изнасилованием бутылкой, а Асгат Сафаров после этого пересел из кресла главы МВД республики на должность руководителя аппарата президента Татарстана.

Напомним, 22-летний Ильназ Пиркин покончил с собой 19 октября. Перед этим он оставил видеопослание, в котором он обвинил полицейских в побоях и пытке «слоником» (на человека надевают противогаз и перекрывают воздух). В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. В СИЗО решением Нижнекамского горсуда на 2 месяца уже отправлены сотрудники отдела по имущественным преступлениям Нижнекамского УВД Гадель Рахимов, Игорь Филинов и Наиль Миндубаев. Расследование продолжается.

Отметим, что бывшая ведущая телешоу «Дом-2» Ксения Собчак собирается участвовать в качестве кандидата в выборах президента России. О том, что Ксения Собчак может принять участие в президентских выборах, первой написала газета "Ведомости" 1 сентября. Источники издания говорили, что в Кремле рассматривают возможность выбора кандидата-женщины на роль "спарринг-партнера главного кандидата" (то есть Владимира Путина).