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Скандальный мюзикл «Призрак оперы» в Казани. Как все было на самом деле

Скандальный мюзикл «Призрак оперы» в Казани. Как все было на самом деле
16+
Фото: портал ProKazan.ru
Портал ProKazan.ru о том, кто на самом деле несет ответственность за постановку и кто сделал так, чтобы людям без проблем смогли вернуть деньги

В минувшее воскресенье в Казани разгорелся скандал вокруг музыкального спектакля, который прошел в стенах КСК "Уникс". Купив билеты на "Призрак оперы", казанцы увидели не знаменитый мюзикл, а попурри - музыкальную пьесу, составленную из отрывков различных известных мюзиклов. Люди не понимали, что происходит. Кто-то из недовольных зрителей даже стал освистывать и оскорблять питерских аристов, которые в тот момент выступали на сцене.

Разобраться в ситуации? Нет, главное - хайп!

После окончания спектакля несколько СМИ опубликовали материалы, где сообщили о произошедшем. На следующий день стали появляться более объемные тексты, где журналисты попытались разобраться в том, что произошло. И если одни издания реально захотели разобраться, то были и те, кто просто решил "словить хайп" - написать все, что угодно, обвинить кого угодно, лишь бы попасть в топ Яндекса, но точно не найти ответ на вопрос: "Почему же зрители увидели не то, за что заплатили, и кто виноват?".

Вы наверняка прочитали несколько материалов в Интернете на эту тему: услышали зрителей, которые остались недовольны; услышали артистов, которые были ошарашены бескультурием казанцев; услышали продюсера спектакля, который обвиняет во всем организаторов. Где-то даже можно было услышать, что зрители обвиняют национального билетного оператора "Кассир.ру" (который уж точно не может нести ответственность за такое, потому что просто продает билеты). 

Мы дождались момента, когда все утихнет, чтобы вы узнали правду, прочитав все на "холодную голову". Сегодня мы публикуем интервью с человеком, который в тот день находился в эпицентре всего происходящего. Игорь Железнов, известный и уважаемый в узких кругах человек, который занимается организацией многих мероприятий в Казани, рассказал, как все было на самом деле. 

Организатором казанского спектакля "Призрак оперы", который прошел 12 ноября в Казани является не Игорь Железнов, а ИП Алимова Елена Владимировна (Краснодарский край, город Белореченск). Эта информация указана на каждом билете, ее легко проверить, просто обратившись в казанский офис "Кассир.ру Поволжье" или в "Уникс"

Кто занимался афишами, где была дана неверная информация о спектакле

- Проект "Призрак оперы" был в нашем агентстве одним из многочисленных проектов, находившихся на администрировании, - рассказал порталу ProKazan.ru Игорь Железнов. - Так как мы успешно работаем и проводим концерты уже много лет, иногородние прокатчики регулярно просят нас помочь с организацией и проведением своих мероприятий в Казани. Так было и в этот раз, когда ИП Алимова Елена Владимировна обратилась к нам за помощью в проведении мюзикла "Призрак оперы" в Казани. 

При работе с мюзиклом мы выполняли исключительно административные функции: бронирование даты на площадке, встреча и трансфер артистов из аэропорта, накрытие гримерных комнат и тд. 

Все рекламные ролики, описание мероприятия, макеты афиш, баннеры для сайтов и т.д. Алимова Елена Владимировна и ее сотрудники делали самостоятельно. Мы лишь размещали в местных СМИ то, что нам высылал непосредственно организатор мероприятия, будучи в полной уверенности, что это действительно мюзикл "Призрак оперы". 

Все договора с площадкой, билетным оператором и тд. являются прямыми договорами, они оформлены и подписаны непосредственно организатором мероприятия - Алимовой Еленой Владимировной. 

"Мы впервые оказались в такой неприятной ситуации"

- За нашу многолетнюю историю проведения концертов мы впервые оказались в такой неприятной ситуации. С ИП Алимовой мы уже сотрудничали ранее, администрировали концерт Ярослава Сумишевского в Казани на той же площадке, в КСК "Уникс". Тогда все прошло хорошо, ни у кого никаких вопросов не возникало. Поэтому у нас не было никаких оснований отказать Елене Владимировне в помощи над проведением мюзикла "Призрак оперы" в Казани.

Особо подчеркнем, что ИП Алимова не явлется новым арендатором для КСК КФУ "Уникс" и новой организацией для билетных операторов, поскольку она уже раньше проводила мероприятия в Казани, оформляя их на свое ИП. Считаем, что Елена Владимировна и без нашей помощи могла арендовать концертный зал и подписать агентский договор на реализацию билетов с "Кассир.ру Поволжье". На наш взгляд, в обоих случаях все договора были бы подписаны, так как до воскресного происшествия с "Призраком оперы" никакой негативной информации об Алимовой ни у кого не было, а КСК КФУ "Уникс" с ней тоже уже сотрудничал по другим мероприятиям. 

По факту, зрителям, наверное, все равно показали бы тот спектакль, который показали, так как другого "Призрака оперы" у организатора Алимовой не было. 


В музыкальном спектакле были представлены не только вокальные, но также танцевальные и акробатические выступления

Сразу после мероприятия Алимову убедили поехать в полицию и написать обязательство вернуть деньги недовольным зрителям

Хоть Игорь Железнов и не является организатором казанского "Призрака оперы", а выполнял исключительно административные функции наемного работника, будучи полностью уверенным в организации показа мюзикла "Призрак оперы" в Казани, тем не менее, осознав произошедшее, он лично содействовал полиции и убедил Елену Алимову не покидать пределы Казани и приехать в отделение полиции на Япеева, 8, где она написала письменное обязательство вернуть деньги недовольным зрителям.

- Хотя мы не являемся организаторами казанского "Призрака оперы", тем не менее, мы приносим искренние извинения казанским зрителям за оспорченный воскресный вечер и впредь обещаем более внимательно относиться к иногородним прокатчикам, а также всячески содействовать пострадавшим зрителям казанского "Призрака оперы" в возврате денежных средств от организатора. 

Также особо подчеркнем, что никакой вины руководства КСК КФУ "Уникс" и билетного оператора "Кассир.ру Поволжье" в произошедшей ситуации нет. Все добросовестно выполнили свои обязательства в соответствии с подписанными договорами. 

Женя Потехина, 15.11.2017, 11:31
Тэги: Культура
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Комментарии

Горожанин15 ноября 2017, 11:45
Как могут так и разводят на периферии:-)
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Димас люблю пивас15 ноября 2017, 12:02
Ну точно! Мы ждали, что он скажет, что участник мошеннической группы и за взятку продавал потребительский продукт, не соответствующий заявленному потребителю качеству :-P
... А тут все знающие друг друга честные профессионалы, а виноваты дураки-зрители, которые верят в летающих ежиков и призраки оперы ;-|
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Горожанин15 ноября 2017, 12:03
А чем лучше зрители, которые клеветали на артистов, что те пели под фонограмму, в то же время утверждая, что не попадали в ноты и забывали слова? Я был на концерте. Артисты отработали по полной!, а их оскорбили. Они при чем? Если уж быть таким справедливым, то справедливость должна быть объективной! И в свою очередь артисты тоже могут подать в суд за клевету на них!!!! Честно, стыдно было за поведение некоторых зрителей!
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Злобный Аноним15 ноября 2017, 12:06
А где пометка "НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ"? ???
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Злобный Аноним15 ноября 2017, 12:15
А правда, кто виноват, что продавались билеты на МЮЗИКЛ П.О., а не эстрадно-цирковой КОНЦЕРТ? Кто будет виноват, если в магазине сырный продукт выложат под названием сыр? Директор, поди? Поди, должен проверить, что он продаёт? Ну да, точно! Проверяющей комиссии он будет рассказывать, что нечего ждать в "Пятерочке" швейцарских Пармезанов, это и вкусно, и полезно и вообще именно сырные продукты бла-бла-бла... :-D
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