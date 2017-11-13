В Татарстане прокуратура закрыла «опасную» автозаправку

В Пестречинском районе Татарстана по требованию прокуратуры, которая обратилась в суд, была закрыта автогазозаправочная станция «Экогаз», сообщили в пресс-службе ведомства.

- Территория площадки с резервуарами не имеет ограждения, не обеспечено предотвращение растекания пролива и образования взрывоопасных смесей за пределами АГЗС, не обеспечено нормативное расстояние от АГЗС до дороги, отсутствие пожарной сигнализации в здании АГЗС, - сообщили в прокуратуре.

Также автозаправка не была зарегистрирована в государственном реестре опасных производственных объектов.

Все эти нарушения были предоставлены суду, после чего было принято запретить работу АГЗС.