Стало известно, где в Казани установят подсвеченный памятник Петру и Февронии Муромским

Памятник святым Петру и Февронии в Казани установят на улице Чистопольская на территории храма священомученника Кирилла, такое решение принято на совещании в Министерстве культуры РТ. Об этом сообщается на официальном портале города.

Также был утвержден проект благоустройства территории вокруг памятника: в вечернее и ночное время скульптура будет подсвечиваться, а около памятника появятся подъездные пути, парковка и пешеходные дорожки.

Напомним, решение об установке памятника принял президент Татарстана Рустам Минниханов после того, как в июне 2015 года он встречался с представителями русского национально-культурного объединения РТ.

Отметим, Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые традиционно считались на Руси покровителями семьи и брака.