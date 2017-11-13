Певица из Челнов, спевшая про татарина, записала новую песню про свидания в тюрьме

Дуэт «Аигел» выпустил новую песню под названием «Таня» про свидания в тюрьме. Премьера песни состоялась на «Медузе».

- Отношение там ко всему вырабатывается наплевательское и смиренное. Дорога, ожидание, эти бумажки бесконечные — все начинаешь делать в дзене, - рассказала певица из Челнов Айгель Гайсина.

Отметим, что все песни группы «Аигел» основаны на реальных событиях.

Напомним, ранее певица из Набережных Челнов Айгель Гайсина спела в шоу «Вечерний Ургант» песню «Татарин».

Кстати, издание The Village назвало творчество группы «Аигел» «литературным рэпом про тюрьму и волю». Сообщается, что два года назад жениха Айгель Гайсиной посадили на три года в тюрьму за покушение на убийство. Приговор обжаловать не удалось. Название нового альбома группы «1190» указывает на количество дней в тюремном сроке жениха вокалистки.