Анонимно в Казани: о «сборщиках дани» за парковку и «королевах Инстаграма»

Портал ProKazan.ru запускает новую рубрику, в рамках которой будет рассказывать о том, что обсуждают жители города в Сети

О милостыне

- Почти каждый день на надземном переходе возле Меги стоит бабушка и просит милостыню. Иногда даю ей мелочь из кармана. Но всегда сомневаюсь, не отбирают ли у нее эти деньги? Как думаете, это же не мошенники бабулю используют? А то слышала, что за всеми просящими мылостыню кто-то стоит

О "сборщиках дани" за парковку

- А что у нас возле дома ул.Лукина 53 платная парковка? На каком основании? Если нет, во-первых, знака, во-вторых, огораждения, камер, охраны, нормального асфальта, в-третих, это многоэтажный дом. Сборщик - молодой парень на белой "Приоре" (хэтчбэк).

Об Инстаграм

- Пообщалась вживую с одной из "королев инстаграмма", несколько тысяч подписчиков. Желтые неровные зубы, отвратительная дикция, да и пресловутые 40 кг без привставаний на носочках и оттопыренной попы в реале выглядят как доска, обтянутая кожей. Умом тоже не блещет, все интересы вертятся вокруг ноготков, гиаулронки и прочей шелухи. Почему люди так ведутся на эту фальшивку?

О любви к братьям меньшим

- Моя подруга двинулась головой, но этого почему-то никто не замечает. Она завела себе той-терьера, это такая личинка собаки, и возится с ним, как с ребенком. Купила коляску в детском магазине, но говорит, что это специальная собачья коляска. Кормит его с ложечки строго по времени, купила одежду и наряжает собаку, хотя нафиг собаке тряпки на себя напяливать, искала для него имя в сборнике имен из местной библиотеки. Кароч, она поехавшая на тему детей, но убеждает окружающих, что детей просто терпеть не может...