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Казанцы изобрели неуязвимый штурмовик и солнечный водонагреватель для дома

Казанцы изобрели неуязвимый штурмовик и солнечный водонагреватель для дома
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Портал ProKazan.ru узнал, что интересного изобрели казанцы этой осенью

Спортивное крепление для скейтбордистов или серфингистов

Казанец Алексей Мастеров запатентовал спортивный снаряд для катания. Он выполнен в виде упругой пластины, представляющий собой контур доски, состоящей из центральной части и краев. По словам изобретателя, это крепление поможет с легкостью осваивать катание на скейтборде, вейкборде, сноуборде и самокате.

- При катании на скейтборде с данными креплениями возможны высокие прыжки через преграды спортсменом без использования специальной техники, - объясняет Алексей Мастеров. - При этом с данными креплениями на скейтборде возможно в любой момент отталкиваться ногой для продолжения движения, без каких либо неудобств, как и на классическом скейтборде.

Солнечный водонагреватель

Коллектив авторов из Казанского национального исследовательского технологического университета получило патент на солнечный водонагреватель. Да, подобные конструкции уже существуют, но наши земляки уверяют, что их устройство позволяет быстрее нагревать воду. 

Нагреватель имеет внутренний цилиндр, окрашенный в черный цвет и прозрачный корпус. К цилиндру прикреплена спираль, в которую подается холодная вода. Нагреваясь, она попадает в емкость, где заданная температура сохраняется за счет прозрачных стенок.

- Солнечный водонагреватель прошел испытания и по сравнению с прототипом показал удобство его эксплуатации, заключающееся в увеличении скорости нагрева воды в 2-4 раза, - говорят изобретатели.

Неуязвимый штурмовик

Знаменитый казанский изобретатель Николай Староверов, который выдает по несколько идей в месяц, на этот раз изобрел практически неуязвимый штурмовик.

Для этого самолет (или вертолет) использует тактику американцев во Вьетнаме - штурмовик летает с креном по кругу, в центре которого находится цель, и обстреливает ее постоянно и с безопасной для себя дистанции. Для этого он имеет пушку, направленную в один бок под углом до +-45 градусов по горизонтали. По вертикали угол наводки пушки может быть достаточно большим - вплоть до диапазона +5 - -70 градусов.

Рамиль Бикмуллин, 14.11.2017, 18:02
Тэги: Изобретения
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Комментарии

Горожанин14 ноября 2017, 18:35
Изобрели изобретенное ,информацию проверяйте перед тем как что-либо публиковать чтобы не позориться ,а хотя кому я это пишу ,проказе по барабану на свою репутацию.
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Горожанин14 ноября 2017, 18:37
А если взять советский шпунт от ниток, такой формы I>=
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Горожанин14 ноября 2017, 18:41
Да, это военная тайна, секретное оружие.
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Горожанин14 ноября 2017, 18:50
Пушка сборку, нарезает круги вокруг цели. Да это же Lockheed АС-130, летающая батарея, несущая демократию с 1967 года.
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Горожанин14 ноября 2017, 19:05
Сердюков уже не министр, а этот все изобретает. Отберите у него лазерную указку!
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Борис Маяков14 ноября 2017, 19:06
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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