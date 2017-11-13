Казанцы изобрели неуязвимый штурмовик и солнечный водонагреватель для дома

Портал ProKazan.ru узнал, что интересного изобрели казанцы этой осенью

Спортивное крепление для скейтбордистов или серфингистов

Казанец Алексей Мастеров запатентовал спортивный снаряд для катания. Он выполнен в виде упругой пластины, представляющий собой контур доски, состоящей из центральной части и краев. По словам изобретателя, это крепление поможет с легкостью осваивать катание на скейтборде, вейкборде, сноуборде и самокате.

- При катании на скейтборде с данными креплениями возможны высокие прыжки через преграды спортсменом без использования специальной техники, - объясняет Алексей Мастеров. - При этом с данными креплениями на скейтборде возможно в любой момент отталкиваться ногой для продолжения движения, без каких либо неудобств, как и на классическом скейтборде.

Солнечный водонагреватель

Коллектив авторов из Казанского национального исследовательского технологического университета получило патент на солнечный водонагреватель. Да, подобные конструкции уже существуют, но наши земляки уверяют, что их устройство позволяет быстрее нагревать воду.

Нагреватель имеет внутренний цилиндр, окрашенный в черный цвет и прозрачный корпус. К цилиндру прикреплена спираль, в которую подается холодная вода. Нагреваясь, она попадает в емкость, где заданная температура сохраняется за счет прозрачных стенок.

- Солнечный водонагреватель прошел испытания и по сравнению с прототипом показал удобство его эксплуатации, заключающееся в увеличении скорости нагрева воды в 2-4 раза, - говорят изобретатели.

Неуязвимый штурмовик

Знаменитый казанский изобретатель Николай Староверов, который выдает по несколько идей в месяц, на этот раз изобрел практически неуязвимый штурмовик.

Для этого самолет (или вертолет) использует тактику американцев во Вьетнаме - штурмовик летает с креном по кругу, в центре которого находится цель, и обстреливает ее постоянно и с безопасной для себя дистанции. Для этого он имеет пушку, направленную в один бок под углом до +-45 градусов по горизонтали. По вертикали угол наводки пушки может быть достаточно большим - вплоть до диапазона +5 - -70 градусов.