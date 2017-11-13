Как без опыта работы построить карьеру в Казани

Молодые мамы — одна из самых уязвимых, с точки зрения статистики по безработице, категорий населения. Нередкая история, когда сразу после окончания вуза или колледжа, не успев поработать, девушка уходит в декрет. После того, как малыш пойдет в детский сад, появляется возможность реализоваться профессионально, вот только взять на работу сотрудника без какого-либо опыта торопятся не все.

Однако некоторые компании не только готовы пойти навстречу активным и молодым сотрудникам, но и готовы предложить им карьерный рост. Благодаря этому создается кадровый резерв, без которого дальнейшее активное развитие будет невозможно.

Представитель одного из крупнейших работодателей страны подтверждает, что начать карьеру без опыта в любом возрасте можно, например, с позиции продавца-кассира в «Пятёрочке». «Самое главное, что нужно для старта — это желание самого кандидата начать работу, обязательных требований по квалификации, образованию и возрасту у нас нет, - говорит начальник управления по персоналу Приволжского дивизиона торговой сети Олеся Кадничанская. - Зачастую новый сотрудник во всем быстро разбирается, ему хочется чего-то большего, и «Пятёрочка» способствует его карьерному росту: вот он уже товаровед , заместитель директора магазина, и, наконец, директор универсама. Такие стремительные перемены далеко не редкость и осуществиться они могут всего лишь за год. Желание учиться и расти — главные драйверы этого процесса».

Во всех крупных городах Татарстана работают корпоративные учебные центры «Пятёрочки», где сотрудники не только улучшают профессиональные навыки, но и учатся правильно расставлять приоритеты в работе, управлять своим временем.

Наталья Калистратова своим временем управлять научилась эффективно. В 2015 году молодая мама пришла в «Пятёрочку» продавцом-кассиром, а сейчас работает уже супервайзером. За 2 года 1300 продавцов-кассиров в дивизионе начали движение вверх по карьерной лестнице, ежемесячно более 70 рядовых сотрудников выходят на следующую ступень.

Эти цифры доказывают, что «Пятерочка» - это кузница кадров: торговая сеть постоянно готовит резерв для открытия новых магазинов, и в первую очередь работу с повышением предлагают внутренним кандидатам, которые уже знают все бизнес-процессы, являются носителями корпоративной культуры.

Среди качеств, способствующих карьерному росту в «Пятёрочке», называют необходимые при работе с покупателями общительность, вежливость, ответственность и умение работать в команде на общий результат. Способность видеть цель, идти к ней, а также умение анализировать информацию — это ключевые качества для тех сотрудников, которые планируют перейти на должность директора магазина или его заместителя. И также важна мобильность – бывают случаи, когда сотрудник, для того чтобы стать директором магазина, переезжает в соседний город.

«Если у человека есть потенциал, есть энергия, есть желание, его нужно двигать дальше, он не может стоять на одном месте и без перспектив роста просто уйдет, - уверен операционный директор Приволжского дивизиона торговой сети «Пятёрочка» Дмитрий Торопов. - Для этого у нас есть механизмы определения потенциала сотрудников, для руководителей подбор кадров это важнейшая задача: только в нашем дивизионе мы ежемесячно открываем 15 новых магазинов. Наши сотрудники растут вместе с нами».

Помимо возможности карьерного роста, важным мотиватором является гарантия стабильной рыночной заработной платы. Сеть «Пятёрочка» проводит регулярный мониторинг доходов и зарплатных ожиданий в отрасли по региону, чтобы делать кандидатам конкурентоспособные предложения. Последняя индексация заработной платы в Казани, Ижевске и республике Чувашии прошла в октябре 2017 года - средний прирост зарплаты составил 10-15%.