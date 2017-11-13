МегаФон ускорил интернет 4G в городах Закамья

МегаФон провел модернизацию оборудования скоростной сети четвертого поколения (4G) в 13 городах Закамской зоны Татарстана. Благодаря запуску дополнительных станций на частоте 1800 МГц увеличены территория и скорость мобильного интернет-доступа 4G/LTE как на улицах, так и в помещениях

Сеть четвертого поколения оператора работает в республике уже более пяти лет, количество ее пользователей ежегодно удваивается. Для обеспечения качественной работы этой сети МегаФон применил частотный диапазон 1800 МГц в дополнение к уже имеющемуся. Совместное использование двух диапазонов 1800 МГц и 2600 МГц позволило увеличить емкость и радиус покрытия базовых станций четвертого поколения. Сигнал интернета 4G/LTE на территории действия модернизированной сети обладает большей проникающей способностью, лучше проходит сквозь толстые стены и металлические перекрытия в помещения.

«Каждый день мы инвестируем в развитие технологий и оптимизируем настройки сети, чтобы наши абоненты могли пользоваться быстрым и доступным мобильным интернетом в любой точке Республики Татарстан. На сегодняшний день модернизация завершена в городах Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Лениногорск, Бугульма, Елабуга, Заинск, Азнакаево, Бавлы, Менделеевск, Мензелинск, Мамадыш и Агрыз. Их жители уже отмечают качественно новый уровень скоростей интернета и надежности соединения, в том числе, в торговых центрах, цокольных и полуподвальных помещениях», - комментирует Андрей Золотарев, директор компании «МегаФон» в Татарстане.

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