В Татарстане в этом году на врачей стали жаловаться почти на четверть меньше

В Татарстане в 2017 году снизилось число жалоб на врачей, за первое полугодие этого года было получено черех Народный контроль 4400 обращений, а за такой же период прошлого года - 5700 жалоб. Об этом сообщил глава Минздрава РТ Адель Вафин, передает Sntat.ru.

В частности, уменьшилось количество жалоб на качество оказания медицинской помощи, на получение высокотехнологической медицинской помощи и на ее доступность.

Вот выявили у больного опухоль мозга, соответственно, документы направляются в диспетчерский центр, выдается заключение из ведущего центра Татарстана. Дальше – больной может быть направлен либо в региональный высокотехнологичный центр, у нас это, например, МКДЦ и РКБ, либо в федеральный высокотехнологичный центр. И эта помощь оказывается бесплатно.



Она может стоить 150, 200, 300 тысяч рублей, сегодня есть и более дорогие методы лечения, но они оказываются за счет средств бюджета республики, федерального бюджета. Это у нас реализовано. Мы считаем, что это очень хороший инструмент для снижения коррупционных рисков в отрасли, когда больной человек, имея диагноз на руках, результаты обследования, получает дорогостоящую высокотехнологичную медицинскую помощь абсолютно бесплатно, - заявил министр.