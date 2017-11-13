Под Казанью сняли карантин с деревни, где произошло нападение больной бешенством кошки

В Высокогорском районе Татарстана в деревне Уньба сняли карантин по бешенству, который ввели после того, как бездомная кошка укусила одно из жителей, об этом сообщает телеканал "Эфир".

После нападения животного пенсионер обратился в больницу, анализы подтвердили, что животное было заражено вирусом. 8 ноября президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о введении карантина.

По данным телеканала, однако, не учитывалось, что домашних животных у жителя деревни больше нет и та самая бешеная кошка никого не могла заразить. Также сейчас не пастбищный сезон, коров в общее стадо не выводят, значит и контакта быть не может.

По этим причинам местные ветеринары карантин вводить не стали, они начали осмотро животных, а также раздачу памяток о бешенстве.