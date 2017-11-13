В Татарстане мужчина изнасиловал 17-летнюю падчерицу

В Бугульме 31-летний мужчина изнасиловал 17-летнюю падчерицу, сообщили в Следственном комитете РТ.

По версии следствия, все произошло в июне и июле текущего года.

- Оставшись наедине с падчерицей, мужчина изнасиловал ее, - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, девушка боялась сообщить кому-либо о произошедшем, опасаясь расправы со стороны отчима, поскольку годом ранее он привлекался к уголовной ответственности за нанесение ей побоев.

- После того, как злоумышленник попытался изнасиловать девушку в октябре, она рассказала об этом своему другу, который уговорил ее обратиться в правоохранительные органы, - добавили в Следкоме.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ (изнасилование). Причастность к совершению преступления мужчина признал. Расследование продолжается.