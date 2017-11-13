В Татарстане подросток отравился газом и умер на руках у друга

В Нижнекамске 17-летний подросток отравился бытовым газом и умер на руках у друга. Об этом сообщает телеканал «НТР-24».

Сообщается, что трагедия произошла 11 ноября. Друзья погибшего пытались помочь ему, но не смогли ничего сделать. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть.

- Мы сидели дома и разговаривали. В один момент он встал, пошел и упал, - рассказывает друг погибшего.

По словам друга, погибший в квартире какое-то время находился один.

- Был обнаружен труп без видимых телесных повреждений. Предварительная причина смерти — отравление неизвестным веществом. Рядом с погибшим были обнаружены баллончики с газом, - рассказали в Следственном комитете.

В настоящее время выясняются все подробности происшествия.