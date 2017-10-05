В Казани обновят здания двух психбольниц

В Казани отреставрируют здания психиатрических клиник на Волкова и Ершова, об этом рассказала архитектор-реставратор высшей категории ГУП "Татинвестгражданпроект" Светлана Мамлеева, передает Sntat.ru.

Сейчас разработан проект реставрации клиники на Волкова, 80, здание нуждается как в работах для сохранения исторического облика и своей культурной ценности, так и в выполнении работ для соответствия современным нормам. Для реализации проекта потребуется около двух лет

Сейчас идет работа над проектом восстановления здания Республиканской клинической психиатрической больницы имени В. М. Бехтерева на Ершова, 49, которое, как и первое здание, представляет собой объект культурного наследия регионального значения.