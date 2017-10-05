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Куда из казанских автобусов исчезли громкоговорители за 3 миллиона рублей?

Куда из казанских автобусов исчезли громкоговорители за 3 миллиона рублей?
16+
Фото: Виктория Абдуллина
В 2014 году в автобусах Казани установили систему звукового оповещения, которая быстро вышла из строя, так как ее гарантия была всего один год

Ежегодно 13 ноября отмечается международный день слепых. ProKazan.ru посетил Всероссийское общество слепых и узнал, с какими проблемами инвалиды по зрению сталкиваются в повседневной жизни.

Председатель местной организации ВОС Николай Колесников рассказал, что в казанских автобусах перестали работать громкоговорители, озвучивающие номера маршрутов. Раньше благодаря громкоговорителям слепые и слабовидящие люди могли находить нужный им автобус.


Николай Колесников, председатель казанской МО ВОС

С инициативой установить систему звукового информирования в автобусах Казани представители ВОС обратились к мэру города в 2014 году. После этого на закупку специального оборудования был размещен заказ и некоторые маршруты были оснащены громкоговорителями — всего 152 автобуса.

— Инвалиды по зрению были очень довольны, когда заработали динамики. Двери автобуса открывались и по громкоговорителю сообщалось, какой маршрут подъехал. Ориентироваться стало намного легче. Мы даже отправили благодарственное письмо в комитет по транспорту, — рассказывает Николай Колесников.

Действительно, на сайте госзакупок мы нашли контракт на поставку системы звукового информирования для слабовидящих людей в автобусах, трамваях, троллейбусах. Цена контракта составила 2 978 400 рублей. За эту сумму, согласно данным сайта, была осуществлена поставка и ввод в эксплуатацию 292 систем информирования.


Фото: скриншот

Эксперт-инспектор по безбарьерной среде Эдуард Ибрагимов отмечает, что динамик помогал незрячим людям не только узнать номер подъехавшего автобуса, но и служил отличным ориентиром на дверь. То есть инвалиды по зрению по звуку могли найти вход в автобус.

— Показуха в чистом виде. Система отлично работала во время чемпионата по водными видам спорта. Потом водители начали сами выключать их, объясняя тем, что людям якобы мешает этот звук. Но посудите сами: грязь, осень, пасмурно, номер заляпан, или человек сбоку забегает и не видит номера, зато может услышать его. Я не понимаю, почему у людей такая реакция, — высказывает свою точку зрения Эдуард. 


Эдуард Ибрагимов, эксперт-инспектор по безбарьерной среде

Эдуард Ибрагимов также  утверждает, что системой оповещения оборудовали те автобусы, которые проходили через спортивные объекты, используемые для чемпионата по водными видам спорта. Однако по словам Николая Колесникова, в исполкоме ему ответили, что оборудование было установлено на наиболее популярные маршруты.

Летом 2016 года, после того, как громкоговорители окончательно перестали работать практически во всех автобусах, председатель местной организации ВОС отправил письмо Ильсуру Метшину с сообщением о данной ситуации. Через несколько дней от комитета по транспорту пришел ответ, в котором сообщалось, что «оборудование находится в рабочем состоянии».


Сверху: письмо ВОС в мэрию. Снизу: ответ комимета по транспорту

ProKazan.ru также отправил в исполком Казани запрос, чтобы узнать, как сейчас обстоят дела с системой звукового оповещения. В полученном ответе было указано, что оборудование не работает, потому что гарантийный срок его эксплуатации составлял 1 год.

«За последние 3 года из-за неблагоприятных погодных условий (внешние громкоговорители установлены на крыше автобуса) и технического износа часть систем полностью отработала свой нормативный ресурс. В настоящее время предприятия изыскивают источники финансирования на обновление вышедшего из строя оборудования», —  ответили в мэрии.

А пока система звукового оповещения не работает, Эдуард Ибрагимов, у которого полностью отсутствует зрение, и другие инвалиды вынуждены своими силами узнавать номера автобусов.

— Язык до Киева доведет, и нас он доводит куда надо. Обычно я прихожу на остановку и спрашиваю, какой маршрут пришел. И мне кто-нибудь из людей подсказывает. Если никого нет, то подхожу к двери и спрашиваю у кондуктора. Это сейчас единственный способ. Но представьте, когда приходят несколько автобусов! Пока я иду спрашивать у первого его номер, другой уезжает. А мне было бы лучше, если бы он озвучил номер сразу, — объясняет Эдуард.

По словам Ибрагимова, он намерен рассказать о проблеме системы звукового информированию президенту РТ на его ближайшей встрече с представителями ВОС.

Виктория Абдуллина, 13.11.2017, 19:00
Тэги: Общественный транспорт, Красный автобус
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Комментарии

Горожанин13 ноября 2017, 19:02
Одни отписки от комитета по транспорту
0
3
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Горожанин13 ноября 2017, 19:14
Раньше тетка из газели протискивала голову между поп и орала названия следующих остановок. Сейчас вроде нет. Отсюда вывод, пассажиров хватает и без слепых, план выполняется, с зайцами.
0
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