В Казани суд арестовал полицейских из Челнов, подозреваемых в крышевании проституток

В Казани Советский суд города отправил под арест и.о. начальника отдела ОБОП Набережных Челнов Азата Садриева, которого подозревают в крышевании проституток, об этом сообщает "Татар информ".

Полицейский останется под стражей до 12 января.

Заместителя и.о. начальника ОБОП Радика Галиуллина отправили под домашний арест до 12 января. Против Галиуллина дают показания несколько свидетелей и потерпевших, среди которых мензелинский бизнесмен по фамилии Бармашов.

По версии следствия, Галиуллин так же, как и два других фигуранта – Даниль Закиров и его заместитель Даниль Шакиров – причастен к издевательствам над бизнесменом и попытке «отжать» его бизнес.

- Как оперативный сотрудник, я сопровождал дело Бармашова. Сам Бармашов –преступник и отбывает заслуженное наказание. Он терроризировал весь Мензелинск, и весь город нам только спасибо сказал. А он, действительно, сам оказывал давление на свидетелей, угрожал, - заявил Радик Галиуллин.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела.