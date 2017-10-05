Жительница Татарстана из мести «заминировала» бизнес-центр

32-летняя жительница Чистополя из мести «заминировала» бизнес-центр, сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Инцидент произошел в июле текущего года.

- Женщина со своего телефона позвонила в службу «112» и сообщила заведомо ложные сведения о намерениях двух неизвестных мужчин заминировать здание бизнес-центра на улице Толстого, - сообщили в ведомстве.

Сообщается, что на место происшествия выехали сотрудники экстренных служб, однако взрывных устройств в здании обнаружено не было.

- Свой поступок она объяснила тем, что хотела отомстить знакомому и сорвать его сделку, которая должна была проходить в этом здании, - добавили в ведомстве.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных общественно опасных последствий). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.