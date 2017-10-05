«Нам к дому подлетать?!» Жители центра жалуются на обилие знаков «Остановка запрещена»

Портал ProKazan.ru выяснил, как жильцы могут добиться разрешения на парковку возле своих домов

Жители дома 29 по улице Нагорной в центре Казани пожаловались на большое количество знаков “Остановка запрещена” на своей улице. Из-за этого жильцы не могут припарковаться возле собственных домов. На одном только перекрестке Нагорной и Япеева мы насчитали 5 знаков “Остановка запрещена”.

- Вся улица усыпана знаками "Остановка запрещена", то есть ни на секунду нельзя остановиться. У нашего дома знак стоит прямо у подъезда. Как остановиться у дома? На вертолете подлететь?

Как рассказывает Эльвира, знаки были установлены по просьбе некого соседа. Однако тот подавал заявление на установке знаков “Стоянка запрещена”, тогда как установили им “Остановка запрещена”.

- И знаки ставят с огромным нарушениями! На улице нет ни одного знака, регулирующего скорость движения, ни поребриков, ни светофоров, ни зебры! Зато у нас везде понатыканы “Остановка запрещена”.

ГИБДД: "Жильцы сами могут определить для себя парковочные места"

Как прокомментировал порталу ProKazan.ru командир полка ДПС Казани Михаил Савин, ошибки тут нет: остановка на улице запрещена по причине узкого проезда.

- При парковке заужается проезд для автомашин экстренной помощи, поэтому установлены знаки, запрещающие парковку транспорта. Рекомендую парковать автомобили на специализированных стоянках и паркингах. Например, на Батурина или Кремлевской. На Нагорной улице у дома 29 автомобили периодически эвакуируют. Я помню даже стояло ограждение и это было незаконно.



Чтобы не было проблем, жильцы сами могут определить для себя парковочные места, через собрание собственников жилья. И легализовать его в установленном законом порядке, через согласование с заинтересованными ведомствами.