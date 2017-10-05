Анонимно в Казани: о «колхозниках» и кондукторах, которые кидаются мелочью

Портал ProKazan.ru запускает новую рубрику, в рамках которой будет рассказывать о том, что обсуждают жители города в Сети

О мелочи

- Сегодня в 5-ом трамвае молодая девушка оплачивала проезд. 25 рублей из них был один рубль по 10 копеек. Кондуктор возмутилась и кинула в нее этот рубль со словами «не позорься!!!!». Как бы вы поступили в этой ситуации ?

О "колхозниках"

- Часто вижу в комментариях, как умники негативно высказываются о людях, называя их "колхозниками". Колхозники в Казань понаехали, колхозники за рулем, кругом колхозники и тд. Хочется спросить, а сами вы кто? Городские блин! Вы знаете, что на колхозниках вы и держитесь? Не было бы их, подохли бы все с голоду в своих офисах! Именно колхозники кормят город, а сам город их лишь обдирает. Торгошами и офисным планктоном сыт не будешь. Подумайте, чем прежде пытаться оскорбить людей этим словом.

О тех, кто не любит Новый год

- Я положительно отношусь к Новому Году. Я его люблю. И мне дико надоели личности,которые ноют, что терпеть не могут этот праздник, что это не праздник, что их раздражает вся новогодняя суета и мишура и т.д и т.п. Ну раз вы его так не любите, так не празднуйте! Поужинали как обычно и отбой! Зачем портить настроение людям, которым нравится этот день? Пытаться убедить их в том, что это ерунда, что на этом делают деньги, что нет новогоднего настроения и прочее. Мы пожалуй сами разберёмся. Всем приятного ожидания новогодних чудес!!

О влюбленности

- Хожу в фитнес-клуб, на каждой тренировке вижу, как на меня постоянно смотрит девушка, она то ли с парнем, то ли с братом приходит! Но я ее тоже постоянно теперь взглядом ищу в зале. Я понимаю, что мы нравимся друг другу, но я женат! Когда вижу ее просто сердце выпрыгивает из тела. Ни к кому больше такого нет!