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Синоптики: в Казани ожидается туман и порывистый ветер

Синоптики: в Казани ожидается туман и порывистый ветер
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Фото: из архива ProKazan.ru

Завтра, 14 ноября, в Казани будет облачно с прояснениями, днем ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами туман. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер юго-восточный умеренный, днем и вечером местами порывистый сильный до 16 м/с. Минимальная температура воздуха ночью 0..+2 гр.тепла. Максимальная температура воздуха днем 2-4 гр.тепла.

Люция Кашапова, 13.11.2017, 16:06
Тэги: Погода
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Комментарии

Горожанин13 ноября 2017, 16:37
Вот когда ветром кого порвет, тогда и напишете )))
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