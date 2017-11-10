У защитника «Рубина» Наваса умер отец

Казанский футбольный клуб «Рубин» выразил соболезнования защитнику команды Цезарю Навасу в связи со смертью его отца, сообщает пресс-служба клуба.

- Сегодня защитник нашей команды Цесар Навас и вся рубиновая семья понесли тяжёлую утрату. После продолжительной болезни скончался отец Цесара. Выражаем искренние соболезнования… Цесар, мы с тобой, - говорится в сообщении.

Напомним, 37-летний испанский футболист в августе вернулся в «Рубин». В текущем сезоне за казанскую он сыграл шесть матчей.