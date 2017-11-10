«Будет пешеходный променад и сквер»: Метшин рассказал, как изменится пространство у «Чаши»

Целый каскад изменений общественного пространства ожидается к ЧМ-2018

В Казани ожидается большая работа по благоустройству пространства около «Чаши». Об этом сегодня в ходе делового понедельника сообщил мэр города Ильсур Метшин.

- Целый каскад изменений общественного пространства будет, начиная от станции метро «Козья Слобода», мимо «Татмедиа», большой пешеходный променад, большой сквер. С планами обязательно ознакомим, - сказал Метшин.

По его словам, уже до конца будет сделана дорога Бондаренко, которая соединит улицы С.Хакима и Чистопольскую. Также будет капитально отремонтирована улица Рабочая.

- Весь благоустроенный каскад общественных пространств останется после чемпионата мира по футболу 2018 года жителям и гостям столицы, - добавил мэр.