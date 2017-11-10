Мэрия: строительство велодорожек из Азино в центр пока не включено в бюджет

Сроки реализации проекта не определены

В мэрии Казани не подтвердили сообщения СМИ о том, что финансирование строительства велодорожек из Азино в исторический центр города было включено в бюджет следующего года, об этом ProKazan.ru сообщили в исполкоме.

- В текущем году действительно завершилось проектирование велотрассы от центра города до Деревни Универсиады протяженностью 15 км. Однако информация о том, что данный проект включен в бюджет города 2018 года, не соответствует действительности. Соответственно, сроки реализации проекта не определены, - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на главу архитектурного бюро Анжелику Мелентьеву сообщалось, что проект велодорожной сети с начальной протяженностью 12 км и ориентировочной стоимостью в 643 миллиона рублей был ввключен в бюджет города. Маршурт должен был пройти вдоль Казанки, Булака, Нижнего и Среднего Кабана, через Центр гребных видов спорта, зоопарк, парк Тысячелетия, КФУ, в некоторых точках в непосредственной близости от метро.