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Мэрия: строительство велодорожек из Азино в центр пока не включено в бюджет

Мэрия: строительство велодорожек из Азино в центр пока не включено в бюджет
16+
Фото: архив ProKazan
Сроки реализации проекта не определены

В мэрии Казани не подтвердили сообщения СМИ о том, что финансирование строительства велодорожек из Азино в исторический центр города было включено в бюджет следующего года, об этом ProKazan.ru сообщили в исполкоме.

- В текущем году действительно завершилось проектирование велотрассы от центра города до Деревни Универсиады протяженностью 15 км. Однако информация о том, что данный проект включен в бюджет города 2018 года, не соответствует действительности. Соответственно, сроки реализации проекта не определены, - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на главу архитектурного бюро Анжелику Мелентьеву сообщалось, что проект велодорожной сети с начальной протяженностью 12 км и ориентировочной стоимостью в 643 миллиона рублей был ввключен в бюджет города. Маршурт должен был пройти вдоль Казанки, Булака, Нижнего и Среднего Кабана, через Центр гребных видов спорта, зоопарк, парк Тысячелетия, КФУ, в некоторых точках в непосредственной близости от метро.

Н. Вильданов, 13.11.2017, 14:42
Тэги: Деньги
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Комментарии

герцог13 ноября 2017, 15:04
Со школьников-велосипедистов надо деньги собрать
1
2
Согласны с автором?
Горожанин13 ноября 2017, 15:10
ахах и не будет)))
1
1
Согласны с автором?
Горожанин13 ноября 2017, 15:23
Причем тут бюджет ранее же писали что средства выделяются по линии ООн, также как и на парковку около энергоинститута
1
1
Согласны с автором?
Горожанин13 ноября 2017, 15:48
Думаю, со временем построят, все-таки количество велодорожек продолжает расти.
2
1
Согласны с автором?
Горожанин13 ноября 2017, 15:49
В ответ на комментарий пользователя
Причем тут бюджет ранее же писали что средства выделяются по линии ООн, также как и на парковку около энергоинститута
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Видимо, не все так просто и там софинансирование
0
0
Согласны с автором?
Горожанин13 ноября 2017, 16:11
Болтословы
0
0
Согласны с автором?

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