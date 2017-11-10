В Татарстане фермер надругался над 12-летней девочкой

В Алексеевском районе Татарстана 33-летний мужчина надругался над 12-летней дочкой своей сожительницы, сообщает kznlive.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органов.

- По словам потерпевшей, мужчина надругался над ней пока женщины не было дома, - говорится в сообщении.

Узнав об этом, женщина сразу написала заявление в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Мужчина задержан.