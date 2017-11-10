Бизнесмен из Омска выиграла у «Бахетле» поставку новогодних подарков для казанских детей

Бизнесмен из Омска Ольга Воронцова выиграла у «Бахетле» тендер на поставку новогодних подарков для казанских детей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Отметим, что изначально стоимость контакта составляла 32,1 млн рублей, но оба заявителя снизили ее почти до 18 млн рублей. Так, Воронцова готова была выполнить контракт за 18,4 млн рублей, а «Бахетле» - за 18,6 млн рублей.

Первоначально, стоимость одного подарочного набора оценивалась в 250 рублей, а после снижения цены речь уже идет о 143,7 рублях.

Напомним, как было указано в тендере, вес каждого подарка должен быть не менее 600 граммов. В подарочном наборе должны быть ириски, конфеты с мармеладом, сахарное печенье, конфеты со вкусом банана, киви, лимона и клубники, козинак, халва, восточные сладости, вафли с земляничным джемом, зефир, жевательный мармелад. Кроме того, в набор должны вложить магнит с собакой - символ 2018 года.