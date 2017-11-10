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Бизнесмен из Омска выиграла у «Бахетле» поставку новогодних подарков для казанских детей

Бизнесмен из Омска выиграла у «Бахетле» поставку новогодних подарков для казанских детей
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Фото: pixabay.com

Бизнесмен из Омска Ольга Воронцова выиграла у «Бахетле» тендер на поставку новогодних подарков для казанских детей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Отметим, что изначально стоимость контакта составляла 32,1 млн рублей, но оба заявителя снизили ее почти до 18 млн рублей. Так, Воронцова готова была выполнить контракт за 18,4 млн рублей, а «Бахетле» - за 18,6 млн рублей.

Первоначально, стоимость одного подарочного набора оценивалась в 250 рублей, а после снижения цены речь уже идет о 143,7 рублях.

Напомним, как было указано в тендере, вес каждого подарка должен быть не менее 600 граммов. В подарочном наборе должны быть ириски, конфеты с мармеладом, сахарное печенье, конфеты со вкусом банана, киви, лимона и клубники, козинак, халва, восточные сладости, вафли с земляничным джемом, зефир, жевательный мармелад. Кроме того, в набор должны вложить магнит с собакой - символ 2018 года. 

Люция Кашапова, 13.11.2017, 11:53
Тэги: Новый год в Казани
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Комментарии

Горожанин13 ноября 2017, 11:58
Самое печальное что она толком не будет влазить в эти деньги, поэтому всячески будет пытаться экономить!
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9
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Димас люблю пивас13 ноября 2017, 12:05
Маладца! Сыкономи на подарках:-D я своим детям подарки сам комплектую! Я же Дед Мороз!:-P
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7
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Батюшка13 ноября 2017, 12:14
В ответ на комментарий пользователя
Маладца! Сыкономи на подарках:-D я своим детям подарки сам комплектую! Я же Дед Мороз!:-P
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К нам на елку ой-ой-ой
Дед Мороз пришел живой.
Борода-то, борода!
А на шапке-то звезда!
На носу царапина,
А глаза-то папины.
0
1
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герцог13 ноября 2017, 12:15
Широких народных масс Казани-это не касается.
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0
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Горожанин13 ноября 2017, 12:17
Посмотрим, что за хутыр мутыр в этих подарках.будет.
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2
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Горожанин13 ноября 2017, 12:23
Как можно скомплектовать все вышеперечисленные позиции на 143 рубля? Даже по оптовым ценам! Ещё и магнит с собачкой! Боюсь даже представить качество этих сладостей.
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6
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Горожанин13 ноября 2017, 12:33
В ответ на комментарий пользователя
Самое печальное что она толком не будет влазить в эти деньги, поэтому всячески будет пытаться экономить!
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А кого волнует качество подарков? Чиновников что ли? Не смешите...Они потом радостно доложат общественности, что им в очередной раз удалось сэкономить N миллионов, мол, вот какие они хорошие. Ну а то что в этих пакетах будут самые дешевые и невкусные конфеты и самые дешевые китайские магнитики с алиэкспресс - дело десятое. Им же важно отрапортовать наверх, качество их не волнует.
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2
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Горожанин13 ноября 2017, 12:36
В ответ на комментарий пользователя
Как можно скомплектовать все вышеперечисленные позиции на 143 рубля? Даже по оптовым ценам! Ещё и магнит с собачкой! Боюсь даже представить качество этих сладостей.
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Магнит с собачкой закупят в китае на алиэкспресс :-D по смехотворной цене. В пакет напихают карамелек и самых дешевых шоколадных конфет. Будут довольны все - китайцы, чиновники, бизнесвумен Воронцова - все, кроме детей.
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Горожанин13 ноября 2017, 12:39
Выиграло бы Бехетле, подняли бы вой про блат, коррупцию, удащливых :-D Лишь бы поныть. Предлагаю проказе делать пустые статьи. А диванные воины сами решат, почему сегодня все плохо
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Горожанин13 ноября 2017, 12:43
детям только младших классов. а в некоторых и садиках родители на подарки собирают.
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Горожанин13 ноября 2017, 12:51
В ответ на комментарий пользователя
Самое печальное что она толком не будет влазить в эти деньги, поэтому всячески будет пытаться экономить!
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типа бетеклешка не экономила бы? ))
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Горожанин13 ноября 2017, 12:52
В ответ на комментарий пользователя
сунь два пальца в розетку - самый обуенный миостимулятор
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