Братья Метшины сыграли на открытии нового футбольного поля в Нижнекамске

В Нижнекамске в субботу, 11 ноября, на открытии нового футбольного поля с искусственным покрытием сыграли мэр Нижнекамска Айдар Метшин и мэр Казани Ильсур Метшин. Об этом сообщается на официальном портале района.

- Удалось произвести полную замену старого покрытия на современное, удовлетворяющее всем международным требованиям, имеющее сертификат и рекомендацию международной футбольной ассоциации FIFA. Покрытие для нижнекамского поля было произведено на заводе Field Turf (Сербия) и широко используется на футбольных полях Европы, в том числе, в таких странах как Голландия, Сербия, Франция и Германия, - говорится в сообщении.

На создание поля потратили 12 млн рублей, деньги были выделены из бюджета Татарстана.

- Мы радуемся тому, как сегодня меняется наш родной Нижнекамск, он развивается, становится лучше, - заявил Ильсур Метшин.

На обновленном поле сыграли матч между командами «Тубэн Кама» и «Наша столица», капитанами которых стали Айдар Метшин и Ильсур Метшин.