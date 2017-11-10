Девочка из Бельгии написала открытое письмо в поддержку татарского языка

11-летняя девочка из Бельгии обратилась ко Всемирному конгрессу татар с открытым письмом в поддержку изучения татарского языка, пишет «Татар-информ».

Сообщается, что девочка живет и учится в Бельгии, однако татарская культура всегда была ей близка.

- Девочка занимается в татарском языковом лагере на берегу Средиземноморского моря. Там дети изучают татарский язык, традиции и культуру татарского народа, - говорится в сообщении.

Девочка в открытом письме написала, что гордится возможностью изучать родной язык.

- Я – татарка. "Солнце, море, друзья" – это счастье – уметь говорить, думать и мечтать на моем родном языке. Моя бабуля, мой дедушка – вы можете мною гордиться… Я могу говорить, я ХОЧУ говорить ... и я БУДУ говорить! Почему? Потому что это МОЙ язык, мой Родной язык», – написала она на трех языках: татарском, русском и французском.

Напомним, ранее портал ProKazan писал о том, что в Instagram известные казанцы запустили флешмоб в поддрежку татарского языка. Пользователи соцсети публикуют видео, где они читают стихотворения известных татарских поэтов на родном языке.

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