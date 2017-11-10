Вылетевший из Улан-Удэ в Москву самолет совершил экстренную посадку в Казани

Вылетевший накануне из Улан-Удэ в Москву самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Сибирь» совершил экстренную посадку в международном аэропорту «Казань». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщается, что самолет приземлился в 22.37.

- Экипаж принял решение посадить самолет из-за ухудшения состояния здоровья одной из пассажирок, - сказали в МЧС.

28-летнюю женщину сотрудники скорой помощи осмотрели, а затем она была госпитализирована в РКБ.

Отмечается, что в 00.03 самолет вылетел по маршруту.