Казань за неделю: инспектор против следователя, столовая и класс татарского

Портал ProKazan.ru публикует самые важные статьи и новости этой недели

Минниханов наградил инспектора ГИБДД, которого следователь на KIA протащил по Пушкина

Президент Татарстана Рустам Минниханов на торжественном мероприятии в честь 100-летия со дня образования милиции наградил инспектора ГИБДД лейтенанта полиции Марселя Бадрутдинова, который стал известен после того, как остановил сбившего его военного следователя. Сотруднику ГИБДД была вручена медаль "За доблестный труд".

«Диванные комментаторы» пытаются раздуть случай». Министр МВД о «пыточном скандале»

В пятницу, на торжественном заседании в честь Дня сотрудника органов внутренних дел министр МВД Артем Хохорин высказался о скандале с пытками 22-летнего Ильназа Пиркина, который после допроса в полиции покончил с собой, записав предсмертное видео.

- «Диванные комментаторы» пытаются раздуть нижнекамский случай до вселенских масштабов, перенося накопившуюся желчь на многогранную работу всего МВД. Согласен, что случай пренеприятный и в нем, несомненно, надо детально разбираться», — прокомментировал глава МВД.

В казанской школе еду на тарелку выкладывают голыми руками?

В распоряжении ProKazan.ru появились кадры из школьной столовой на улице Амирхана. На видеозаписи видно, как работница столовой голой рукой берет котлету и кладет ее на тарелку к гарниру.

- Дети сами сняли. Говорят, каждый день так руками кладет котлеты и остальную твердую пищу, - рассказал достоверный источник ProKazan.ru.

«Какая я дура, что доверилась правительству!»: Заслуженный юрист РТ вынуждена жить в сарае

Женщина, которая провела в поселок Вознесенское газ и свет, согревается собаками и пьет дождевую воду.

62-летняя Нурия Валеева заслуженный юрист. Раньше она сотрудничала с МВД, помогала ловить коррупционеров в области строительства. А теперь живет в сарайчике возле сгоревшего дома.

В казанской школе у педагога отобрали класс и отдали его учительнице татарского языка

В редакцию ProKazan.ru обратилась классная руководительница 3 «В» класса школы №90 Анастасия Матиборская. По словам педагога, ее отстранили от классного руководства, а на ее место поставили учительницу татарского языка.