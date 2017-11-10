В Татарстане утром сгорел трактор

В Лениногорском районе Татарстана в селе Нижние Чершилы на территории автопарка сегодня утром сгорел трактор, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Как выяснили прибывшие на место пожара сотрудники МЧС, у трактора К-700 загорелась кабина и моторный отсек на площади 4 кв метра, огонь потушили за несколько минут.

В результате инцидента кабина и мотор выгорели целиком. Никто не пострадал.

Пожар начался из-за неисправности систем, механизмов и узлов трактора.