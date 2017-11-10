В Татарстане собираются вернуть в обращение мелочь из копилок населения

Нацбанк Татарстана (подразделение Банка России) объявил акцию с целью возвращения в обращение монет, которые, как сказано в пресс-релизе ведомства, «нередко оседают в копилках у граждан или используются не по назначению». Каждый житель хранит у себя в среднем 441 штуку или один кг монет, сообщает Нацбанк.

- Чем больше монет в обороте, тем точнее расчеты. Например, высок спрос на монеты при оплате проезда в общественном транспорте, а также в магазинах — когда клиенты платят за товар наличными, и им требуется выдать сдачу, - говорится в сообщении.

В связи с этим Нацбанк открыл «горячую линию», на которую до декабря готов принимать от граждан вопросы «о возможностях использования монет в повседневных расчетах, в том числе порядке размена».

Звонки принимаются в будние дни по номеру 8 (843) 235-04-83, также граждане могут отправить свои вопросы на электронную почту 92media@cbr. ru с пометкой в теме письма «Монеты».