Мужчина рухнул с дома на крышу автомобиля в Казани‍

В Казани в доме №7 на улице Баки Урманче накануне мужчина упал с козырька подъезда, находившегося на уровне 3-4 этажа, на припаркованный снизу автомобиль, об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Происшествие случилось утром напротив магазина “Бахетле”, в результате инцидента от удара крыша Hyundai Solaris оказалась вмята в кузов.

Мужчину доставили в больницу с различными травмами.