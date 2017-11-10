В Казани экскаватор снес стену бывшего кинотеатра «Спутник»‍

В Казани на улице Чернышевского экскаватор снес одну из стен бывшего кинотеатра "Спутник", фото было появилось в группе Kazan Nostalgique.

По словам помощника президента РТ Олеси Балтусовой, не причин для волнения.

- Это боковая. По проекту боковая стена должна быть разобрана по аварийности, — прокомментировала она фото.

в здании бывшего кинотеатра "Спутник" в скором времени после реконструкции появится французская булочная, кафе и небольшой бизнес-центр. Напомним, в 2013 году сообщалось, что

Ранее там располагались лавки купца Курманова, после чего, в советское время, в здании расположился кинотеатр "Спутник", один из популярных мест для отдыха казанцев.