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80% читателей ProKazan.ru не доверяют полиции

80% читателей ProKazan.ru не доверяют полиции
16+
Фото: ProKazan

”Пыточный скандал” до сих пор остается одним из самых обсуждаемых новостей. ProKazan.ru провел свой опрос среди читателей, доверяют ли пользователи полицейским? Целую неделю опрос был доступен на каждой из страниц читаемых новостей.

По итогам опроса выяснилось ,что более 80% читателей портала не доверяют полиции. Остальные 20 проголосовали за пункт “Все равно доверяю. Случаи издевательств единичны”.

Напомним, что “пыточный скандал” разгорелся после самоубийства 22-летнего нижнекамца. Перед смертью он записал видеопослание, в котором обвинил полицейских в избиениях и пытках “слоником” (когда на голову надевается противогаз, а трубка перекрывается - прим. ред). После в уголовном деле о "пыточном скандале" в Нижнекамске появились еще два потерпевших.

Приглашаем вас поучаствовать в новом опросе недели, доступном в конце данной страницы. На сей раз опрос посвящен новости о том, как работница школьной столовой накладывала еду в тарелки руками.

Ольга Плешкова, 11.11.2017, 19:00
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин11 ноября 2017, 19:18
Мы обязаны им доверить до определённого предела,границы хотя бы,они носят форму единую и государственную ответственность исполняющего законы несут,нам они дороги и тем что они наши земляки,не приезжие же!мухаметзянов икрам.их на поруки не кто не возьмёт.закон.порядок.
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Горожанин11 ноября 2017, 19:20
Не работает полиция. Там работают бездельники которые не исполняют свои обязанности.
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Горожанин11 ноября 2017, 19:41
Я ОБСОЛЮТНО ВСЕМ ЛЮДЯМ НЕ ДОВЕРЮ , много было предательсво от друзей ! Доверяю только своим родным!
3
4
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Горожанин11 ноября 2017, 19:44
В ответ на комментарий пользователя
Мы обязаны им доверить до определённого предела,границы хотя бы,они носят форму единую и государственную ответственность исполняющего законы несут,нам они дороги и тем что они наши земляки,не приезжие же!мухаметзянов икрам.их на поруки не кто не возьмёт.закон.порядок.
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Какой поруки икрам Вы больны Люди не доверяют мкнтам!!!!!
1
3
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Димон11 ноября 2017, 19:59
Не корректно сразу после такого (еще не доказанного) случая ставить вопрос о доверии полиции. Полиция , это спокойствие и безопасность наша.
4
1
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Димон11 ноября 2017, 20:01
"Приглашаем вас поучаствовать в новом опросе недели, доступном в конце данной страницы. " Ну и где опрос? У плешки все через одно место!
2
2
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Горожанин11 ноября 2017, 20:04
В ответ на комментарий пользователя
Не корректно сразу после такого (еще не доказанного) случая ставить вопрос о доверии полиции. Полиция , это спокойствие и безопасность наша.
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Вы просто не сталкивались.
1
2
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Дед11 ноября 2017, 20:05
Хохорина в отставку, развел беспредел в МВД РТ, людей убивают и доводят до самоубийства!!
0
3
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Горожанин11 ноября 2017, 20:12
Не только полиции, но и президенту РТ
0
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