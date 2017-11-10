80% читателей ProKazan.ru не доверяют полиции

”Пыточный скандал” до сих пор остается одним из самых обсуждаемых новостей. ProKazan.ru провел свой опрос среди читателей, доверяют ли пользователи полицейским? Целую неделю опрос был доступен на каждой из страниц читаемых новостей.

По итогам опроса выяснилось ,что более 80% читателей портала не доверяют полиции. Остальные 20 проголосовали за пункт “Все равно доверяю. Случаи издевательств единичны”.

Напомним, что “пыточный скандал” разгорелся после самоубийства 22-летнего нижнекамца. Перед смертью он записал видеопослание, в котором обвинил полицейских в избиениях и пытках “слоником” (когда на голову надевается противогаз, а трубка перекрывается - прим. ред). После в уголовном деле о "пыточном скандале" в Нижнекамске появились еще два потерпевших.

Приглашаем вас поучаствовать в новом опросе недели, доступном в конце данной страницы. На сей раз опрос посвящен новости о том, как работница школьной столовой накладывала еду в тарелки руками.