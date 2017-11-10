В Татарстане госавтоинспекторы станут донорами в память жертв аварий

В Нижнекамске с 13 по 19 ноября пройдет акция в память жертв ДТП. Сотрудники ГИБДД сдадут донорскую кровь, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

В рамках акции 17 ноября во Дворце творчества детей и молодежи имени Садыкова пройдет краш-курсе Госавтоинспекции. В городском парке “Семья” в память о погибших в авариях зажгут свечи, а школьникам раздадут световозвращающие элементы для одежды.

Цель акции - привлечь внимание к проблеме смертности на дороге. Согласно статистике, самой частой причиной смерти молодых людей в возрасте 15-25 лет являются дорожно-транспортные происшествия.