Машино-места в России могут обязать регистрировать как недвижимость

Кабинет министров одобрил законопроект, согласно которому при приобретении машино-места в многоквартирном доме к собственнику перейдет доля в праве собственности на общее имущество дома. Автором инициативы выступил депутат Госдумы от Татарстана Александр Сидякин.

В правительстве посчитали обоснованным дополнение к Жильщному кодексу, однако добавили, что в таком случае права собственника и его обязанности нужно определить более детально. Необходимо дать правовой статус машино-мест, а также официально регистрировать его как недвижимость..