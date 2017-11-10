В обязательном порядке в поездах появятся кондиционеры и биотуалеты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала РЖД установить кондиционеры и биотуалеты во всех вагонах поездах дальнего следования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Антимонопольщики призвали повысить качество услуг, при этом сократив расходы. Однако, как сообщает «Интерфакс», в дочерней компании РЖД — ОАО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) заявили, что одновременно оснастить все поезда невозможно. На данный момент биотуалетами оснащены 47,4% поездов, кондиционерами - 65,2%

- Поскольку общий парк вагонов компании составляет более 18 тысяч единиц, единовременное обновление и дооборудование парка невозможно из-за объективных финансовых и производственных возможностей, - прокомментировали в компании.